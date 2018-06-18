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Тяжелобольной Билан обратился к народу
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«Меня разрывает!»: тяжелобольной Дима Билан обратился к народу 

Дни.ру 2 часа назад
Дима Билан сделал важное заявление. Популярный исполнитель, борющийся с запущенным воспалением легких, поделился своей радостью.
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В последнее время Дима Билан всерьез беспокоит многочисленных поклонников и прочую заинтересованную общественность своим нездоровым видом. Артист сильно похудел и осунулся, а недавно он и вовсе не смог дать интервью, потому что задыхался от кашля. Не добавило оптимизма и видео, записанное Димой, на котором тот запечатлен лежащим на больничной койке. Билан признался, что запустил воспаление легких.
Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, в творчестве у артиста все замечательно. Певец сделал важное заявление в своем аккаунте в социальной сети Instagram. "Меня разрывает от радости 😁😄😁! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — объявил Дима Билан.
Далее популярный исполнитель развил тему, однако предпочел сохранить интригу и не уточнять, в чем же конкретно заключена эта "радость". "чудесная новость! А я почти потерял надежду найти свой огромный кусок творческой и музыкальной жизни, кусок себя … я нашел это …! Не могу сказать больше, просто знайте, что относительно скоро все увидите услышав и услышите увидев!" — завершил свой пост вдохновленный артист.
Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на свежий пост исполнителя. "Дима, мы этому тоже очень рады!🎤🎶🎵🎼👍👏❤", "Мы очень рады, что Вы счастливы!", "Так приятно видеть Вас, Дима, таким сияющим и радостным, что Вы, выглядите гораздо лучше, что одно это уже нас радует!Долечивайтесь, дабы не было потом проблем, и хотим видеть здорового Диму Билана на концертах, летние гастроли уже начались, ждем в Краснодаре на празднике! Здоровья и выздоровления, поправлятесь и набирайтесь сил!", "Димочка… новых побед… новых вершин…💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖" — рассыпались в комплиментах, поздравлениях и пожеланиях пользователи Сети.
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Комментарии63  Ещё 2 источника 
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