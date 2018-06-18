Тяжелобольной Билан обратился к народу

«Меня разрывает!»: тяжелобольной Дима Билан обратился к народу

Дима Билан сделал важное заявление. Популярный исполнитель, борющийся с запущенным воспалением легких, поделился своей радостью.

В последнее время Дима Билан всерьез беспокоит многочисленных поклонников и прочую заинтересованную общественность своим нездоровым видом. Артист сильно похудел и осунулся, а недавно он и вовсе не смог дать интервью, потому что задыхался от кашля. Не добавило оптимизма и видео, записанное Димой, на котором тот запечатлен лежащим на больничной койке. Билан признался, что запустил воспаление легких.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 17 Июн 2018 в 10:17 PDT Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, в творчестве у артиста все замечательно. Певец сделал важное заявление в своем аккаунте в социальной сети Instagram. "Меня разрывает от радости 😁😄😁! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — объявил Дима Билан.

Далее популярный исполнитель развил тему, однако предпочел сохранить интригу и не уточнять, в чем же конкретно заключена эта "радость". "чудесная новость! А я почти потерял надежду найти свой огромный кусок творческой и музыкальной жизни, кусок себя … я нашел это …! Не могу сказать больше, просто знайте, что относительно скоро все увидите услышав и услышите увидев!" — завершил свой пост вдохновленный артист.