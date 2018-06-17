Ещё
Цой сделала заявление о «смертельной аварии»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Анита Цой сделала заявление после смертельной аварии 

Дни.ру 1 час назад
Шокирующая новость стала известна благодаря аккаунту сына в социальных сетях. Там появилась информация о том, что артистка попала в автомобильную аварию.
Сын певицы Сергей написал, что в ходе страшного ДТП его мать получила серьезные травмы, а остальные участники аварии и вовсе погибли.
"Она ехала с подругой домой, но на пути им встретилась пьяная женщина. В итоге, столкновение лоб в лоб. Подруга, водитель и пьяная женщина погибли. Маме повезло, но она получила очень серьезные травмы головы, рук и ног. Мы собрали практически всю сумму, необходимую для операции, но не хватает еще 62 000 рублей", — такое сообщение рассылалось от лица сына Аниты.
Однако, как выяснилось, странница Сергея была взломана мошенниками. Об этом сообщила сама певица. Он попросила подписчиков быть осторожней и не попадаться на уловку.
"Сегодня был взломан аккаунт моего сына в соцсети Вконтакте. Если вы получили это сообщение, не ведитесь, пожалуйста! Это мошенники! Со мной все хорошо! Жива и здорова!", — написала Цой.
Дни.ру: последние новости
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду Друг шокировал страшными подробностями тяжелой болезни Говорухина Разъяренная Пугачева – Малахову: Тварь, сволочь, подонок!
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»173
Гей-парад в Киеве продлился всего 20 минут686
Голикова анонсировала «обеление» зарплат235
Изнасилованная в Боливии россиянка добилась наказания214
Порошенко готовит «нетрадиционный» законопроект46
Видео
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
00:50
Запуск «Искандером» баллистической ракеты попал на видео
Армия
03:20
Цой сделала заявление о «смертельной аварии»
Шоу-бизнес
11:50
Голикова анонсировала «обеление» зарплат
Экономика Личный счет
01:00
Россиян встревожил след в небе
Общество
01:33
«Бок о бок с сирийцами без всяких притеснений»
Ближний Восток Статьи
00:45
Гей-парад в Киеве продлился всего 20 минут
В мире Украина
05:10
Конфликт из-за дачи Баталова вспыхнул с новой силой
Шоу-бизнес
00:26
Названа причина крушения поезда в Казахстане
Происшествия В мире
00:12
Шнуров пытается забыть Матильду
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение