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Шнуров пытается забыть Матильду
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Шнуров веселится с полуобнаженными моделями во Франции 

Teleprogramma.pro 1 час назад
По мнению поклонников, музыкант пытается отвлечься от своей депрессии после развода с Матильдой.
45-летний лидер группы «Ленинград» укатил во Францию на главную гонку Земли — «24 часа Ле-Мана». Шнуров отправился болеть за российскую команду G-Drive Racing, в составе которой гонщики Роман Русинов, Андреа Пиццитола и Жан-Эрик Верн.
Судя по фотографиям, которые «Шнур» публикует в Инстаграме, болеет он в окружении пышногрудых красоток. Поклонники уже предположили, что таким образом Сергей отчаянно пытается забыть свою третью супругу Матильду, развод с которой неожиданно для всех произошел в конце мая.
Сергей Шнуров на автогонке/фото: Instagram.com
Во всяком случае, на фото и видео нет никаких признаков отчаяния: Шнуров выглядит довольным жизнью и активно поддерживает российских гонщиков. Он уже успел поучаствовать в торжественном параде пилотов и прокатился в болиде команды G-Drive Racing.
Как пишет «Комсомольская правда», российскую команду очень порадовало, что артист лично приехать поболеть за них. Пилот команды Роман Русинов отмечает: чем больше звезд из РФ будет присутствовать на автогонках, тем большую популярность мероприятия наберут в родной стране.
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