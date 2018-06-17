Шнуров пытается забыть Матильду

Шнуров веселится с полуобнаженными моделями во Франции

По мнению поклонников, музыкант пытается отвлечься от своей депрессии после развода с Матильдой.

45-летний лидер группы «Ленинград» укатил во Францию на главную гонку Земли — «24 часа Ле-Мана». Шнуров отправился болеть за российскую команду G-Drive Racing, в составе которой гонщики Роман Русинов , Андреа Пиццитола и Жан-Эрик Верн.

Судя по фотографиям, которые «Шнур» публикует в Инстаграме, болеет он в окружении пышногрудых красоток. Поклонники уже предположили, что таким образом Сергей отчаянно пытается забыть свою третью супругу Матильду, развод с которой неожиданно для всех произошел в конце мая.

Сергей Шнуров на автогонке/фото: Instagram.com

Во всяком случае, на фото и видео нет никаких признаков отчаяния: Шнуров выглядит довольным жизнью и активно поддерживает российских гонщиков. Он уже успел поучаствовать в торжественном параде пилотов и прокатился в болиде команды G-Drive Racing.