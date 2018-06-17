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Яковлева рассказала о страхе после «Интердевочки»
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Яковлева сбежала после жутких писем из тюрьмы 

Дни.ру 1 час назад
Артистка рассказала о минусах народной любви и бегстве от мужчин. Письма из мест не столько отдаленных заставили Яковлеву шарахаться от мужчин.
Елена Яковлева после выхода фильма "Интердевочка" стала бояться мужчин с гвоздиками и спасаться бегством. Об этом она рассказала в своем профиле в Instagram, где поделилась мнением о любви поклонников и издержками публичности артистов. По ее словам, некоторые признания неравнодушных людей заставляют ужаснуться.
"После "Интердевочки" звали Таней Яковлевой. А после Каменской — Настей, как героиню. В общем, имена у меня были разные. Не верьте, если кто-то говорит, что любовь народа — что-то обременительное. Хотя всякое случается", — написала она.
После выхода и сопутствующего успеха культового фильма актрисе пришло письмо из тюрьмы, в котором мужчина писал о том, как влюблен и требовал ждать его.
"Мне осталось на зоне недолго, лет восемь или девять, так что ты меня обязательно дождись, я выйду, и мы будем вместе.
Ты узнаешь меня сразу — я буду ждать тебя с тремя гвоздиками", — процитировала Яковлева.
Она была в ужасе.
"И этим ужасом становился каждый мужчина, у которого в руках я видела гвоздики. Особенно когда выходила со служебного выхода из театра, а такой мужчина стоял на улице — я пулей неслась обратно", — рассказала народная артистка.
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