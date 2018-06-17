Яковлева рассказала о страхе после «Интердевочки»

Яковлева сбежала после жутких писем из тюрьмы

Артистка рассказала о минусах народной любви и бегстве от мужчин. Письма из мест не столько отдаленных заставили Яковлеву шарахаться от мужчин.

Публикация от Елена Яковлева (@elena_yakovleva_official) 16 Июн 2018 в 10:10 PDT

Елена Яковлева после выхода фильма "Интердевочка" стала бояться мужчин с гвоздиками и спасаться бегством. Об этом она рассказала в своем профиле в Instagram, где поделилась мнением о любви поклонников и издержками публичности артистов. По ее словам, некоторые признания неравнодушных людей заставляют ужаснуться.

"После "Интердевочки" звали Таней Яковлевой. А после Каменской — Настей, как героиню. В общем, имена у меня были разные. Не верьте, если кто-то говорит, что любовь народа — что-то обременительное. Хотя всякое случается", — написала она.

После выхода и сопутствующего успеха культового фильма актрисе пришло письмо из тюрьмы, в котором мужчина писал о том, как влюблен и требовал ждать его.

"Мне осталось на зоне недолго, лет восемь или девять, так что ты меня обязательно дождись, я выйду, и мы будем вместе.

Ты узнаешь меня сразу — я буду ждать тебя с тремя гвоздиками", — процитировала Яковлева.

Она была в ужасе.