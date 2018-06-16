Волочкова стала жертвой маньячки

Анастасия Волочкова не может оправиться от шока. Во время отдыха на Кипре она стала жертвой неуравновешенной женщины.
Дама тайно проникла на территорию отеля, в котором отдыхала Волочкова, и принялась ее оскорблять. Балерина до сих пор вспоминает произошедшее с содроганием.
— Я ждала Аришку на пляже, — вспоминает Настя. — Солнце разморило, и я уснула на лежаке. Проснулась от того, что меня стали будить. Открываю глаза и вижу перед собой совершенно незнакомую женщину. Я заметила в ее руке телефон и поняла, что она ведет съемку. Я ее попросила: «Уберите камеру». Но она сделала вид, что не расслышала, и продолжила снимать.
Девушка просила Волочкову сделать совместное фото на память. Но одно селфи со звездой ее не устроило. Незнакомка предложила «чем-то угостить» Настю. Балерина лишь парировала: «Угостите меня позитивом и радостью». Просьбы Волочковой оставить ее в покое не подействовали. «Так вы не хотите сделать кадр с простым народом?» — не унималась девушка, пытаясь вывести звезду на эмоции.
— Я ей сказала: «Если вы хотите сфотографироваться со мной, давайте сделаем кадр», — говорит Настя. — В результате мы, кстати, снялись на ее телефон. Но женщина не унималась. Вела она себя совершенно развязно. Я поняла, что она ждет моей реакции, и решила ей ее не давать.
Волочкова, не вступая в дискуссию, спрыгнула с пирса в воду. Каково же было удивление балерины, когда эта дама, скинув с себя одежду, последовала за ней! В море их перепалка продолжилась.
— Она плыла за мной и кричала вслед всякие гадости! — говорит Настя. — Не хочу даже вспоминать всю ту грязь, которую она несла. Материлась, утверждала, что у меня есть тайный муж в Турции, которого я скрываю и к которому я должна лететь. Я не выдержала и сказала: «Пока вы занимаетесь ерундой, я отдыхаю в роскошном месте и там, где хочу». Честно говоря, в какой-то момент слушать гадости мне надоело, я повернула голову и продолжила: «Все, что вы говорите, слышит моя попа. Только она у меня красивее, чем ваше лицо!»
На берегу ситуация не закончилась. Балерина отправилась в свой номер. Когда звезда через некоторое время спустилась вниз, она обнаружила, что женщина с подругой продолжают ее караулить в холле. Настя поняла: нужно принимать серьезные меры.
— Я подошла к сотрудникам отеля и выяснила, что эта тетка не живет в нашей гостинице, — говорит Настя. — Оказывается, пришла специально со стороны, чтобы сделать съемку! Как она пробралась на территорию отеля, не пойму. Ролик со мной она уже выложила в интернете. Люди, которые его просмотрели, меня поддерживают. Пишут, что я слишком скромно себя с ней повела. Надо было заехать ей своим гранд батманом, чтобы не мешала отдыхать.
Волочковой советуют впредь быть осторожней и не указывать в социальных сетях названия отелей, в которых она отдыхает. Ведь в противном случае ситуация может не раз повториться.
— Друзья пугают: «А если бы она пришла с кислотой? Ведь вокруг полно недоброжелателей, которые завидуют твоей красоте, статусу и положению!» — ужасается Настя. — Нужно быть осторожнее. Скорее всего больше не буду указывать свое месторасположение. Хотя мне всегда так хочется сделать приятное администрации отеля, в котором меня принимают!
Сейчас Волочкова уже вернулась в Москву. У балерины масса планов — в том числе подготовка к грандиозному шоу, в котором она обещает в очередной раз удивить.