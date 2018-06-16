Анастасия Волочкова стала жертвой маньячки во время отдыха на Кипре

Анастасия Волочкова не может оправиться от шока. Во время отдыха на Кипре она стала жертвой неуравновешенной женщины.

Дама тайно проникла на территорию отеля, в котором отдыхала Волочкова, и принялась ее оскорблять. Балерина до сих пор вспоминает произошедшее с содроганием.

— Я ждала Аришку на пляже, — вспоминает Настя. — Солнце разморило, и я уснула на лежаке. Проснулась от того, что меня стали будить. Открываю глаза и вижу перед собой совершенно незнакомую женщину. Я заметила в ее руке телефон и поняла, что она ведет съемку. Я ее попросила: «Уберите камеру». Но она сделала вид, что не расслышала, и продолжила снимать.

Девушка просила Волочкову сделать совместное фото на память. Но одно селфи со звездой ее не устроило. Незнакомка предложила «чем-то угостить» Настю. Балерина лишь парировала: «Угостите меня позитивом и радостью». Просьбы Волочковой оставить ее в покое не подействовали. «Так вы не хотите сделать кадр с простым народом?» — не унималась девушка, пытаясь вывести звезду на эмоции.

— Я ей сказала: «Если вы хотите сфотографироваться со мной, давайте сделаем кадр», — говорит Настя. — В результате мы, кстати, снялись на ее телефон. Но женщина не унималась. Вела она себя совершенно развязно. Я поняла, что она ждет моей реакции, и решила ей ее не давать.

Волочкова, не вступая в дискуссию, спрыгнула с пирса в воду. Каково же было удивление балерины, когда эта дама, скинув с себя одежду, последовала за ней! В море их перепалка продолжилась.

— Она плыла за мной и кричала вслед всякие гадости! — говорит Настя. — Не хочу даже вспоминать всю ту грязь, которую она несла. Материлась, утверждала, что у меня есть тайный муж в Турции, которого я скрываю и к которому я должна лететь. Я не выдержала и сказала: «Пока вы занимаетесь ерундой, я отдыхаю в роскошном месте и там, где хочу». Честно говоря, в какой-то момент слушать гадости мне надоело, я повернула голову и продолжила: «Все, что вы говорите, слышит моя попа. Только она у меня красивее, чем ваше лицо!»

На берегу ситуация не закончилась. Балерина отправилась в свой номер. Когда звезда через некоторое время спустилась вниз, она обнаружила, что женщина с подругой продолжают ее караулить в холле. Настя поняла: нужно принимать серьезные меры.

— Я подошла к сотрудникам о­теля и выяснила, что эта тетка не живет в нашей гостинице, — говорит Настя. — Оказывается, пришла специально со стороны, чтобы сделать съемку! Как она пробралась на территорию отеля, не пойму. Ролик со мной она уже выложила в интернете. Люди, которые его просмотрели, меня поддерживают. Пишут, что я слишком скромно себя с ней повела. Надо было заехать ей своим гранд батманом, чтобы не мешала отдыхать.

Волочковой советуют впредь быть осторожней и не указывать в социальных сетях названия отелей, в которых она отдыхает. Ведь в противном случае ситуация может не раз повториться.

— Друзья пугают: «А если бы она пришла с кислотой? Ведь вокруг полно недоброжелателей, которые завидуют твоей красоте, статусу и положению!» — ужасается Настя. — Нужно быть осторожнее. Скорее всего больше не буду указывать свое месторасположение. Хотя мне всегда так хочется сделать приятное администрации отеля, в котором меня принимают!

Сейчас Волочкова уже вернулась в Москву. У балерины масса планов — в том числе подготовка к грандиозному шоу, в котором она обещает в очередной раз удивить.