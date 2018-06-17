Конфликт из-за дачи Баталова вспыхнул с новой силой

Вдова и дочь Баталова боятся ездить на дачу из-за соседа

В годовщину смерти Алексея Баталова с новой силой вспыхнул конфликт вокруг дачи актера в Переделкине.

Там, где проходили творческие встречи и тихие семейные вечера, устраивает дебоши сосед-захватчик. Тот самый, что отнял у Баталовых часть земли и построил на ней баню. Еще год назад суд обязал его постройки снести, но они до сих пор стоят, а вдова и дочь народного артиста боятся ездить на дачу.

Лишь спустя год после смерти Народного артиста СССР, кумира миллионов зрителей Алексея Баталова, его вдова Гитана Леонтенко решилась дать интервью. На Преображенском кладбище столицы, где помянуть легенду кино собрались его друзья, родственники и ученики.

"Я все время думаю, ну как там Алешка лежит. Я думаю, что, наверное, там его и его мама встречала, и моя мама встречала, и я б хотела, чтобы они меня тоже встречали", — говорит Гитана Леонтенко.

Могила Баталова — простой холм с деревянным крестом, даже без ограды. Только море цветов от поклонников. Так же парадоксальна была и жизнь актера. Звезда мирового кинематографа, отмеченный "Оскаром" за фильм "Москва слезам не верит" и "Золотой пальмовой ветвью" в Каннах за фильм "Летят журавли", в быту был непритязателен — на грани бедности. Народный артист считал стяжательство унизительным и гордился тем, что живет столь же скромно, как и герои его картин.

Причина затворничества Гитаны Леонтенко и ее дочери-инвалида Марии — конфликт вокруг дачи в Переделкине, где самовольно хозяйничает захвативший часть участка сосед, ювелир Вадим Эльгарт. Дебошир устроил драку с друзьями и учениками Баталова прямо в годовщину его смерти.

"Сосед открывает дверь и начинает их обзывать нецензурными словами, называет их нищими, называет их ничтожными людьми. Он оскорбляет", — рассказала друг семьи Баталовых Наталья Дрожжина.

"И мы туда ездить боимся. Я сейчас очень его боюсь", — говорит вдова артиста.

Ученики Баталова вспоминают: дача в Переделкине всегда была местом особенных, творческих встреч. Здесь все сделано его руками. Даже банальная хозяйственная задача превращалась в мастер-класс.

"Пристраивали верандочку, и там очень интересные конструкции потолка. Я предложил Алексею Владимировичу назвать это "Рыцарским залом", — вспоминает ученик Баталова актер Игорь Лесов.

Все это кончилось 10 лет назад. Сосед упросил Баталовых временно поставить на их земле баню и обманом подсунул артисту на подпись фальшивую дарственную на землю.

"Больше на дачу не ездил, 10 лет! Потому что он его боялся, это непонятное существо, мне даже жалко его", — говорит Гитана Леонтенко.

Еще в прошлом году суд принял решение о сносе строений, которые сосед поставил на земле, отнятой у Баталовых по подложным документам. Но исполнить его не удается до сих пор. Исполнительный лист уже год пылится у приставов — хозяйкой участка и строений Вадима Эльгарта числится его дочь, которая живет в США

"В этой связи судебными приставом предпринят ряд мер с целью исполнения решения суда, и постановление об ограничении выезда должника за пределы Российской Федерации , взыскателю будет предложено право на самостоятельный снос данной постройки", — пояснила Светлана Гатальская, заместитель старшего судебного пристава межрайонного отдела по особым исполнительным производствам.

"Мы ходатайствовали перед судом о наложении ареста на имущество ответчика, продаем данный земельный участок с торгов с помощью судебных приставов и с полученных денежных средств мы сносим баню, восстанавливаем забор", — рассказал адвокат семьи Баталовых Нарек Костанян.

У вдовы и дочери Баталова появился шанс уже этим летом вернуться в дом, который он с такой любовью строил для них.

" Алексей Владимирович попросил строителей сделать турник для Марии Алексеевны Баталовой, она на кресле подъезжала, бралась за этот турник, вставала на ножки, подтягивалась, делала физические упражнения", — вспоминает Михаил Цивин, друг семьи Баталовых.

Благодаря друзьям семьи Баталова их неказистый дачный домик уже преобразился и похорошел. Приведен в порядок и сам участок.