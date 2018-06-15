Малахов привел Пугачеву в бешенство

Разъяренная Пугачева — Малахову: Тварь, сволочь, подонок!

После расставания с Аллой Пугачевой Сергей Челобанов пропал из поля зрения журналистов и прочей общественности. Лишь недавно артист снова стал появляться на экранах, однако не с новыми песнями, а в скандального рода ток-шоу и криминальной хронике. То Челобанов на всю страну усомнится в том, что молодая возлюбленная родила от него, то попадет в неприятные разборки с представителями правопорядка.

Недавно певец стал героем шоу "Привет, Андрей!" "Сергей утверждает, что тридцать лет назад стал донором спермы, которой воспользовались только сейчас", — ляпнул ведущий Андрей Малахов. Впрочем, данная информация не является эксклюзивом. Челобанов не исключал такой возможности и на других ток-шоу. К примеру, в гостях у Леры Кудрявцевой на ее шоу "Секрет на миллион".

"Пугачева голову оторвет, если я скажу "да". Это допустимо и весьма вероятно. Но точно никто не знает!" — попытался уйти от четкой формулировки Сергей Челобанов. Говорят, увидев на шоу Малахова бывшего любовника, Пугачева пришла в бешенство.

Примадонна позвонила телеведущему и напустилась на него с ругательствами.

"Звонок, смотрю: "Пугачева". Не говоря "здравствуйте", начинает: "Тварь, сволочь, подонок. Ты позвал его! Алкоголика!" И повесила трубку. Я еле сдержался, чтобы ничего не сказать", — цитирует слова Андрея Малахова, сказанные им в кругу избранных, "Собеседник".

Говорят, с тех пор Алла Пугачева на связь с шоуменом не выходила. Да и сам Андрей Малахов предпочел выдержать паузу, чтобы дать Примадонне остыть.