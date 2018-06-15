Ещё
Малахов привел Пугачеву в бешенство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разъяренная Пугачева — Малахову: Тварь, сволочь, подонок! 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Алла Пугачева пришла в неистовство, увидев новый выпуск ток-шоу Андрея Малахова. Примадонне не понравилось, что героем передачи стал ее бывший любовник Сергей Челобанов.
После расставания с Аллой Пугачевой Сергей Челобанов пропал из поля зрения журналистов и прочей общественности. Лишь недавно артист снова стал появляться на экранах, однако не с новыми песнями, а в скандального рода ток-шоу и криминальной хронике. То Челобанов на всю страну усомнится в том, что молодая возлюбленная родила от него, то попадет в неприятные разборки с представителями правопорядка.
Недавно певец стал героем шоу "Привет, Андрей!" "Сергей утверждает, что тридцать лет назад стал донором спермы, которой воспользовались только сейчас", — ляпнул ведущий Андрей Малахов. Впрочем, данная информация не является эксклюзивом. Челобанов не исключал такой возможности и на других ток-шоу. К примеру, в гостях у Леры Кудрявцевой на ее шоу "Секрет на миллион".
"Пугачева голову оторвет, если я скажу "да". Это допустимо и весьма вероятно. Но точно никто не знает!" — попытался уйти от четкой формулировки Сергей Челобанов. Говорят, увидев на шоу Малахова бывшего любовника, Пугачева пришла в бешенство.
Примадонна позвонила телеведущему и напустилась на него с ругательствами.
"Звонок, смотрю: "Пугачева". Не говоря "здравствуйте", начинает: "Тварь, сволочь, подонок. Ты позвал его! Алкоголика!" И повесила трубку. Я еле сдержался, чтобы ничего не сказать", — цитирует слова Андрея Малахова, сказанные им в кругу избранных, "Собеседник".
Говорят, с тех пор Алла Пугачева на связь с шоуменом не выходила. Да и сам Андрей Малахов предпочел выдержать паузу, чтобы дать Примадонне остыть.
Дни.ру: последние новости
Квартиры и дачи: Говорухин оставил многомиллионное наследство Лишившийся волос Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью Машков удивил некрасивым поступком после смерти брата
Комментарии17  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина наживает себе еще одного врага в Европе58
На Украине остро отреагировали на слова Трампа о Крыме823
Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца152
Раскрыт размер наследства Говорухина112
Российский госдолг больше никому не нужен76
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение