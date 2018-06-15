Боярский высказался о пенсионном возрасте

Боярский одобрил повышение пенсионного возраста

Актер Михаил Боярский назвал «правильным» решение повысить пенсионный возраст, отметив, что более поздний выход на пенсию «отодвигает старость». Об этом сообщает ТАСС.

Боярский также отметил, что срок жизни россиян увеличивается. По мнению 68-летнего актера, пенсионер — это «финальный рывок в жизни, а так еще есть возможность пожить» и не ждать старости.

Российское правительство предложило поэтапно повышать пенсионный возраст с 2019 года. По задумке властей, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет вместо 60-и, а женщины — в 63 года вместо 55-и к 2034 году.