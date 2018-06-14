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Джигурда откажется от Украины ради Москвы
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Джигурда пообещал отказаться от Украины ради Москвы 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Актер и шоумен рассказал НСН, что намерен решить этот вопрос до окончания срока приема документов кандидатов.
Актер и шоумен Никита Джигурда готов отказаться от украинского гражданства, чтобы принять участие в выборах мэра Москвы. Об этом он рассказал в беседе с НСН.
Напомним, что именно двойное гражданство не позволила артисту зарегистрироваться в качестве кандидата на пост столичного градоначальника.
«Сейчас идут разбирательства по этому поводу. До конца недели решают этот вопрос. Дело в том, что упрощенная схема — и я почетный гражданин России. Там как раз вокруг отказа от гражданства идет разговор. До 3 июля есть время. До 3 июля нужно сделать все документы. Я в базе «Миротворца», я все равно не могу появиться в Украине, Киеве при этой власти, потому что если они даже героев Украины в лице Савченко сажают. Я внесен в базу за поддержку Донецка. Я помню, что в 2014 году я поддержал парад Победы 9 мая, когда нацисты угрожали повторить Одессу. Потом гражданство получал ДНР, и так далее. Это все отдельная история. Но до 3 июля решим этот вопрос», — заверил он.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Действующий градоначальник Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком необходимые документы 8 июня.
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