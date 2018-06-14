Всесильный друг Киркорова с позором проиграл суд малолетней дочери

Александр Добровинский подал иск к собственной девятилетней дочери Полине. Несколько лет назад он подарил ей шикарную квартиру на Воробьевых горах, но десятую часть оставил себе. И вот теперь через суд Добровинский потребовал, чтобы ему предоставили возможность проживать в этой квартире рядом с дочерью — "в комнате номер три". Сама она, мягко говоря, этого не хочет.

"Оказалось, что у Добровинского нет официальной семьи, и в браке он не состоит, но есть гражданская жена Марина. Он имеет от нее двух дочерей — Александру и Адриану. Однако с ними жить не хочет, а хочет жить с дочкой от женщины, в законном браке с которой также никогда не состоял и близких отношений не имеет. Именно с ними он теперь и судится, — рассказал корреспонденту Dni.Ru знакомый с ситуацией источник. — Никулинский суд Москвы по этому сложному делу решил проводить слушания в закрытом режиме, поскольку речь идет об интересах несовершеннолетней. На очередном заседании, на которое явился сам "мэтр" в сопровождении представителей, суд признал иск Добровинского несостоятельным и отклонил его в полном объеме. Кажется, до сих пор Добровинский никому не проигрывал, а тут потерпел фиаско".

Dni.Ru связались с Викторией Крыловой, адвокатом несовершеннолетней Полины и ее матери. От подробных комментариев юрист отказалась, но подчеркнула, что считает судебный акт законным и справедливым.

Напомним, в 2016 году Добровинский в качестве адвоката Киркорова стал организатором скандальной истории о "вымогательстве" у российского поп-исполнителя одного миллиона евро за музыкальный плагиат со стороны лидера группы Space Дидье Маруани. Эту ситуацию француз охарактеризовал как "подставу и глупую, преступную акцию".