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Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
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Лишившийся волос Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью 

Дни.ру 2 часа назад
Дима Билан объявил о том, что взял паузу в карьере. Популярный исполнитель отметил, что наконец сможет уделить достаточно времени и внимания воспалению легких, которое никак не может вылечить.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дима Билан, который недавно сбрил бородку, в результате чего стал походить на совершенного подростка, обратился к многочисленным подписчикам. Певец объявил об отпуске. "хорошо, что у меня все -таки с 11 июня начался запланированный отпуск! Сделаю все дела до которых не доходили руки и ноги! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)" — сообщил артист.
В частности, Билан дал понять, что наконец сможет вплотную заняться своим здоровьем, которое в последнее время сильно подкачало.
"Спокойно вылечу свое воспаление легких!" — объявил Билан при перечислении всех запланированных на отпуск дел.
Отметим, что несколько дней назад из-за нездоровья певец даже отменил запланированный в латвийском Даугавпилсе концерт.
"Я немного заболел, вернее, не могу вылечиться от пневмонии! С выраженными симптомами 2 недели почти болело в груди — это после 2-х опэнейров, при температуре + 4/5 Градуса, и все время на ногах и на сцене! Обидно, что в Даугавпилс не попаду и не увижу завтра вас", — пожаловался артист.
Не так давно поклонники обратили внимание на болезненную худобу Билана. Оказалось, что у Димы выявили сильный гастрит, вызванный, очевидно, нервными срывами, который привел к потере веса.
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Комментарии13  Ещё 2 источника 
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