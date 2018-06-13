Звезда «Папиных дочек» признал отвергнутого сына

Заслуженный артист России Александр Семчев впервые за четыре года встретился с наследником, которого долгое время не хотел признавать. Актеру и его внебрачному сыну от Татьяны Можиновой — Павлу удалось поговорить лишь в студии ток-шоу.

Ни для кого не секрет, что Семчев является трижды отцом. Правда, если с сыновьями Федором и Кириллом он общается, то с Павлом Можиновым отношений не поддерживает.

Родственники уже пытались устроить долгожданную встречу в эфире ток-шоу "Пусть говорят", но это не увенчалось успехом. Семчев в грубой форме отказался общаться с наследником, после чего и вовсе покинул студию.

Очередную попытку организовать встречу отца и сына предприняли уже в июне 2018 года. Павел Можинов признался ведущему программы "На самом деле" Дмитрию Шепелеву и зрителям, что все эти годы испытывал противоречивые чувства: от откровенной ненависти к Семчеву до надежды на общение с ним. На этот раз актер все-таки соизволил встретился с сыном.

Семчев признался, что не понимает, как ему нужно реагировать в подобной ситуации.

"Мы же встречаемся на телевидении. Здесь сидят люди. Естественно, я буду закрываться", — объяснил он. Кроме того, артист извинился перед Павлом, добавив, что "все получилось так, как получилось".

Стоит отметить, что это не убедило гостей и экспертов в студии. Присутствующие тут же набросились на Семчева, обвинив его в неискренности, а также предложили ему пройти тестирование на полиграфе.

Проверка подтвердила, что актер никогда не хотел ребенка от Татьяны Можиновой и сразу отказался от сына, когда узнал о ее беременности. Более того, Александр сообщил, что не испытывает родительских чувств к Павлу.

"Отцовскую любовь я испытал лишь с появлением третьего ребенка. Только тогда я узнал, что это. Это же не появляются из ниоткуда! Прости меня, мне тогда не нужна была эта ситуация", — откровенно высказался Семчев.

Однако ситуацию сгладил появившийся в студии средний сын актера — Кирилл. Он обнял брата и заявил, что будет общаться с ним при любых обстоятельствах.

Семчев поддержал инициативу и не исключил, что в дальнейшем со старшими братьями начнет общаться и младший сын.