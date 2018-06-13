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Звезда «Папиных дочек» признал отвергнутого сына
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Звезда «Папиных дочек» признал отвергнутого сына 

Дни.ру 10 часов назад
Заслуженный артист России Александр Семчев впервые за четыре года встретился с наследником, которого долгое время не хотел признавать. Актеру и его внебрачному сыну от Татьяны Можиновой — Павлу удалось поговорить лишь в студии ток-шоу.
Ни для кого не секрет, что Семчев является трижды отцом. Правда, если с сыновьями Федором и Кириллом он общается, то с Павлом Можиновым отношений не поддерживает.
Родственники уже пытались устроить долгожданную встречу в эфире ток-шоу "Пусть говорят", но это не увенчалось успехом. Семчев в грубой форме отказался общаться с наследником, после чего и вовсе покинул студию.
Очередную попытку организовать встречу отца и сына предприняли уже в июне 2018 года. Павел Можинов признался ведущему программы "На самом деле" Дмитрию Шепелеву и зрителям, что все эти годы испытывал противоречивые чувства: от откровенной ненависти к Семчеву до надежды на общение с ним. На этот раз актер все-таки соизволил встретился с сыном.
Семчев признался, что не понимает, как ему нужно реагировать в подобной ситуации.
"Мы же встречаемся на телевидении. Здесь сидят люди. Естественно, я буду закрываться", — объяснил он. Кроме того, артист извинился перед Павлом, добавив, что "все получилось так, как получилось".
Стоит отметить, что это не убедило гостей и экспертов в студии. Присутствующие тут же набросились на Семчева, обвинив его в неискренности, а также предложили ему пройти тестирование на полиграфе.
Проверка подтвердила, что актер никогда не хотел ребенка от Татьяны Можиновой и сразу отказался от сына, когда узнал о ее беременности. Более того, Александр сообщил, что не испытывает родительских чувств к Павлу.
"Отцовскую любовь я испытал лишь с появлением третьего ребенка. Только тогда я узнал, что это. Это же не появляются из ниоткуда! Прости меня, мне тогда не нужна была эта ситуация", — откровенно высказался Семчев.
Однако ситуацию сгладил появившийся в студии средний сын актера — Кирилл. Он обнял брата и заявил, что будет общаться с ним при любых обстоятельствах.
Семчев поддержал инициативу и не исключил, что в дальнейшем со старшими братьями начнет общаться и младший сын.
"Я буду рад, если все поменяется. Я, разумеется, понимаю, почему возникли эти обиды", — резюмировал актер. Шепелев и эксперты, в свою очередь, выразили надежду, что после эфира родственники объединятся.
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