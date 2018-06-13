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Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян
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Якубович пожаловался на «приходящих жрать» на «Поле чудес» россиян 

Lenta.ru 55 минут назад
Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович во время встречи с молодежью на петербургском фестивале фантастики и науки «Старкон-2018» посетовал на поведение гостей программы, которые после съемок сметают все на своем пути ради угощений на барабане. Его слова передает «Комсомольская правда в Петербурге».
Присутствовавшая на встрече корреспондентка отметила, что телеведущий не хотел в очередной говорить о «Поле чудес» и согласился ответить только на один вопрос о программе — «Куда девается жратва?!»
«Докладываю. Мы печатаем 150 пригласительных билетов, но я никогда за 27 лет не видел, чтобы в зале было 150 человек. Обычно это 300-400, было и больше тысячи! Я проверял — все с билетами. Как такое возможно, непонятно. Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу — успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли», — отмечает Якубович.
Люди рассовывают пирожные по карманам, кладут их за пазуху, делится наблюдениями ведущий. «Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается», — заключил он.
В процессе беседы ведущий капитал-шоу отметил, что и «сам за соленый огурец Родину продаст». Из-за лишнего веса Якубович страдал от высокого давления и повышенного сахара в крови. Решение похудеть он принял в преддверии одного из отпусков, не желая, чтобы жена и дочь краснели за него на пляже. В результате его вес опустился со 102 килограммов до нынешних 78-ми.
В феврале высказывание Якубовича в отношении участников «Поля чудес» вызвало скандал. Ведущий рассказал, что советует участникам воспринимать передачу не как игру, а возможность передать привет своим близким, так как всерьез угадывать слово по буквам два часа на глазах у всей страны — это «диагноз» и «шизофрения». Позже телеведущий заявил, что шумиху вокруг его высказывания подняли недобросовестные СМИ, которые не ознакомились с первоисточником.
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