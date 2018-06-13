СМИ сообщили о смерти Говорухина 

На своей странице в соцсети Twitter журналист Максим Кононенко сообщил о смерти народного артиста России Станислава Говорухина.
Журналист не привел каких-либо подробностей произошедшего, не назвал причин и обстоятельств смерти режиссера.
Новость тотчас подхватили СМИ, но пресс-секретарь председателя Комитета Государственной думы по культуре Станислава Говорухина официально опровергла эту информацию.
Пресс-секретарь Станислава Говорухина опровергла радиостанции «Говорит Москва» информацию о его смерти— ruslan (@ruslan41070581) 13 июня 2018 г.
По ее словам, которые приводит "Московский комсомолец", произошедшее — чья-то "злая шутка".
Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года. Режиссер снял такие фильмы, как "Место встречи изменить нельзя", «Десять негритят» и «Ворошиловский стрелок». С 1993 года действующий депутат Госдумы от партии «Единая Россия», председатель Комитета Государственной думы по культуре. В 2000 году баллотировался на президентских выборах РФ, набрав 0,44% голосов.