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СМИ похоронили Станислава Говорухина
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СМИ похоронили Станислава Говорухина 

Рамблер 14 минут назад
Фото: ТАСС
На своей странице в соцсети Twitter журналист Максим Кононенко сообщил о смерти народного артиста России Станислава Говорухина.
Журналист не привел каких-либо подробностей произошедшего, не назвал причин и обстоятельств смерти режиссера.
Новость тотчас подхватили СМИ, но пресс-секретарь председателя Комитета Государственной думы по культуре Станислава Говорухина официально опровергла эту информацию.
По ее словам, которые приводит "Московский комсомолец", произошедшее — чья-то "злая шутка".
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