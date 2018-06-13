СМИ похоронили Станислава Говорухина

Умер Станислав Говорухин— максим кононенко (@kononenkome) 13 июня 2018 г.

Журналист не привел каких-либо подробностей произошедшего, не назвал причин и обстоятельств смерти режиссера.

Новость тотчас подхватили СМИ, но пресс-секретарь председателя Комитета Государственной думы по культуре Станислава Говорухина официально опровергла эту информацию.