СМИ похоронили Станислава Говорухина 

На своей странице в соцсети Twitter журналист Максим Кононенко сообщил о смерти народного артиста России Станислава Говорухина.
Журналист не привел каких-либо подробностей произошедшего, не назвал причин и обстоятельств смерти режиссера.
Новость тотчас подхватили СМИ, но пресс-секретарь председателя Комитета Государственной думы по культуре Станислава Говорухина официально опровергла эту информацию.
Пресс-секретарь Станислава Говорухина опровергла радиостанции «Говорит Москва» информацию о его смерти— ruslan (@ruslan41070581) 13 июня 2018 г.
По ее словам, которые приводит "Московский комсомолец", произошедшее — чья-то "злая шутка".