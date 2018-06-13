Звезда «Голодных игр» Стэнли Туччи в пятый раз стал отцом

У 57-летнего актера родилась дочка.

Голливудский актер Стэнли Туччи , известный широкой общественности благодаря яркой роли «Голодных играх», в пятый раз стал папой. У 57-летнего мужчины родилась дочь, девочку назвали Эмилией . По сообщениям западной прессы, счастливое событие в звездной семье произошло еще в апреле, однако известно о нем стало лишь сейчас.

Напомним, с 2012 года Стэнли Туччи женат на на Фелисити Блант, сестре актрисы Эмили Блант. Помимо родившейся недавно дочки, актер и его избранница растят сына Маттэо Оливера, мальчик родился в 2015 году.

Также у Стэнли Туччи есть трое детей от первого брака. Его первая жена в 2000 году подарила мужу сына Николо Роберта и дочь Изабель Кончетту, а в 2002 году — дочь Камиллу. Женщина скончалась от рака в 2009 году.

Фото: Instagram

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