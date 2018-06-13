Якубович рассказал о стыде перед женой и дочерью

Якубовича без шеи отвели под руки на место

Леонид Якубович рассказал о том, как ему удалось похудеть с 102 кг до 78-ми. Легендарный телеведущий сбросил лишний вес, чтобы жена и дочь его не стеснялись.

Леонид Якубович был приглашенной звездой фестиваля фантастики и науки "Старкон — 2018". Однако речь зашла о том, как удалось ведущему капитал-шоу "Поле чудес" феноменально сбросить вес.

"Лучшая диета — это мотивация", — заявил Якубович.

Телеведущий рассказал, что у него "зашкаливали" и сахар и давление, он весил 102 килограмма.

"У меня шеи не было, я своих колен не видел", — пожаловался Леонид Аркадьевич.

Он понял, что ему нужно худеть, когда сообразил, что через три месяца он с женой и дочкой отправляется на отдых.

"Я — жирное нечто. Они — две красотки, которые будут меня стесняться. "Нет, они не будут стесняться! Они будут мной гордиться, " — сказал я себе", — сообщил Якубович. Он пошел вместе с дочкой Варей на ее тренировку по теннису. "Помню, пришел, сел на лавочку, вытер пот. Тут ко мне подошел тренер, предложил тоже попробовать. Я взял ракетку, четыре раза махнул — меня под руки отвели обратно к скамейке", — цитирует Леонида Якубовича сайт "Комсомольская правда".

Телеведущий отметил, что с тех пор почти каждый день посещает занятия теннисом. И теперь весит 78 килограммов.

Зашла речь и о "Поле чудес". Якубович раскрыл секрет, что происходит с теми угощениями, которые появляются на шоу. "Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу — успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли. Причем, это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху… Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается", — поведал телеведущий.