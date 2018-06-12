«Руки-базуки» нашел свою вторую половинку

Житель Пятигорска Кирилл Терешин , более известный интернет-пользователям как «руки-базуки», нашел себе девушку. Об этом свидетельствуют фотографии и видео, которые размещает «синтоловый качок» на своей страничке в Instagram.

Примерно неделю назад Терешин опубликовал видео, где он целуется с девушкой, которую отметил в публикации. А во вторник, 12 июня, на его страничке в контакте появилась новая фотография с той же девушкой.

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Имя избранницы «синтолового качка» пока остается неизвестным, в отличии от ее профиля в Instagram. Однако подписчики парочки сомневаются в искренности их отношений. Многие из них пишут, что молодые люди строят из себя влюбленных только ради хайпа*.

Девушка, в свою очередь, утверждает, что она счастлива и у них «все по любви».