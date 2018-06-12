Шатунов потерял самого близкого человека

У Юрия Шатунова умер самый близкий человек

Солист культовой поп-группы 1980-х годов "Ласковый май" потерял самого близкого человека — приемную мать Галину Венедиктову. О горе в семье певца рассказал продюсер коллектива Андрей Разин

Детство Юрия Шатунова вряд ли можно назвать счастливым — мальчик лишился родного отца в три года, часто был вынужден жить у бабушки с дедушкой, а в 1984 году лишился и родной матери. Но вскоре в его жизни появился новый самый близкий человек — приемной матерью и опекуном стала Галина Венедиктова.

Заслуженный учитель России , вице-президент Межрегиональной Молодежной Общественной Организации "Солнечный круг" Галина Венедиктова ушла из жизни 10 июня 2018 года, сообщил на своей странице в Instagram продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

"Галина Федоровна была директором школы-интерната N24 города Москвы, где учились все ребята группы "Ласковый май", а также была официальным опекуном Юры Шатунова. Группа "Ласковый май", Юра Шатунов, Сергей Серков, Андрей Гуров, Олег Крестовский и я выражаем глубокие соболезнования родным и близким усопшей", — написал он.

A post shared by Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) on Jun 11, 2018 at 8:14am PDT

В детстве Юрий Шатунов часто сбегал из дома и многие считают, что пошел бы по наклонной дорожке, если бы не влияние его приемной матери. Как заметил Андрей Разин, Галина Венедиктова была своего рода ангелом-хранителем для одаренных детей-сирот. Она по-настоящему раскрывала таланты в ребятах и многим из них дала путевку в жизнь.

Напомним, в 2017 году потерю близкого родственника пришлось пережить самому Андрею Разину. Его 16-летний сын Александр скончался от сердечного приступа. Трагедия произошла, когда молодой человек гулял со своей девушкой. Прибывшие на место врачи скорой помощи в течение двух часов боролись за жизнь подростка, однако оказались бессильны.