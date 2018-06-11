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Ургант прояснил ситуацию с израильским гражданством
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Иван Ургант опроверг информацию о получении гражданства Израиля 

РИА Новости 3 часа назад
Ведущий Первого канала Иван Ургант опроверг информацию СМИ о том, что он получил гражданство Израиля.
Ранее СМИ сообщили, что Ургант прошел процедуру репатриации и стал гражданином Израиля, новый паспорт ведущий якобы получил в аэропорту Бен-Гурион 10 июня.
"Я действительно уехал в Израиль… На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю — моя прабабушка и моя тётя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь", — написал Ургант в Instagram.
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