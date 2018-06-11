Нину Русланову экстренно госпитализировали

Народная актриса России Нина Русланова была экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник. Об этом сообщает РЕН ТВ. Причиной госпитализации стала травма головы.

Актриса упала в своей квартире в центре Москвы . Русланову увезли в больницу на скорой помощи. Утром после оказания медицинской помощи Русланову отпустили домой. Угрозы ее жизни нет.

Актриса известна по таким фильмам, как «Мой друг Иван Лапшин», «Зимняя вишня», «Возвращение Будулая». За свою актерскую карьеру Нина Русланова сыграла в более чем 100 советских и российских фильмах.