Свиридова оконфузилась на «Кинотавре»

Алена Свиридова в сетке и лифчике опозорилась на «Кинотавре»

Алена Свиридова пришла на закрытие "Кинотавра" в шикарном черном наряде и села в лужу. Конфуз сняли фотографы.

У Свиридовой такое же платье, как и Толстогановой😆 #кинотавр pic.twitter.com/rtdLmAVidT— Maria_Remizova (@Maria_Remizova) 10 июня 2018 г. Певица выбрала для торжественного мероприятия платье-сетку сквозь которое отлично было видно нижнее белье. Дополняли образ артистки темный макияж и зачесанные наверх волосы.

Виктория #Толстоганова #кинотавр pic.twitter.com/Azs1O0PaKy— Maria_Remizova (@Maria_Remizova) 10 июня 2018 г. Необычный наряд выгодно подчеркивал фигуру певицы, открывая грудь и ноги, но пряча живот и бока. Выглядела 55-летняя Свиридова горячо и охотно позировала перед камерами.

Однако позже выяснилось, что в точно таком же образе на красной дорожке появилась и Виктория Толстоганова . Актриса не только продублировала наряд певицы, но и макияж с прической.

При этом Толстоганова решила не рисковать и дополнила наряд коротеньким черным платьем. В итоге Виктория выглядела утонченнее и элегантнее Алены.