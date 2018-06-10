Рудковская проигнорировала опасную болезнь Билана

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«Будет рвать танцполы»: Рудковская наплевала на больного Билана 

Дни.ру 1 час назад
Яна Рудковская похвасталась успехом новой композиции своего подопечного Димы Билана. Продюсер заявила, что это ожидаемый триумф.
"Ну что, с новой премьерой всех нас и еще с одним танцевальным хитом этого лета, уверена, что мой друг Дима в дуэте с победительницей Грэмми -автором огромного количества хитов, включая этот, которая впервые спела на русском языке, будут рвать летние танцполы со своим треком "Пьяная любовь", — написала Рудковская на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
По словам продюсера, скоро выйдет "бомбический" клип на эту песню.
"Готовим неожиданность, ну а пока мы держим уже в iTunes стабильное 3 место, уступая лишь из русских артистов Светлане lobodaofficial, мои предсказания плавно начали сбываться, я об этом писала еще 2 дня назад), но чем больше крутых и танцевальных песен -тем лучше", — отметила Яна.
При этом Рудковская ни словом не обмолвилась о болезни Димы Билана, который находится в клинике в пневмонией. На странное отношение продюсера к певцу обратили внимание поклонники. Они в комментариях спросили Рудковскую, что случилось с артистом.
"Зайдите к нему на страницу, приболел, воспаление легких, положили в больницу на 2 недели", — пояснила продюсер не вдаваясь в подробности.
Поклонники певца пожелали ему скорейшего выздоровления. "Что ж такое, где он так простужается? Очень жаль! Скорейшего выздоровления", "Скорейшего выздоровления Димочке", "Яна Александровна, хоть Вы проследите, чтобы Дима долечился до конца" — взмолились фанаты. Рудковская эти посты оставила без внимания, продолжая отвечать лишь на сообщения о работе.
Как писали Dni.Ru, Билан отменил запланированный на 10 июня в латвийском Даугавпилсе концерт.
"Я немного заболел, вернее, не могу вылечиться от пневмонии", — пояснил артист.
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