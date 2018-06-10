Андрей Дементьев экстренно госпитализирован 

В Москве госпитализирован поэт Андрей Дементьев, сообщает Пятый канал.
По предварительным данным, 89-летний поэт был экстренно госпитализирован из-за осложнений воспалительного заболевания.
Как уточняет телеграм-канал 112, речь идет о диагнозе «неспецифическая гематурия».
Андрей Дементьев — известный советский и российский поэт. 10 лет он возглавлял журнал «Юность», является почетным членом Российской академии художеств.
В 2018 году, поздравляя женщин с 8 Марта, Владимир Путин продекламировал стихотворение Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны».