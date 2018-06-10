Андрей Дементьев экстренно госпитализирован

По предварительным данным, 89-летний поэт был экстренно госпитализирован из-за осложнений воспалительного заболевания.

Как уточняет телеграм-канал 112, речь идет о диагнозе «неспецифическая гематурия».

Андрей Дементьев — известный советский и российский поэт. 10 лет он возглавлял журнал «Юность», является почетным членом Российской академии художеств.