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Андрей Дементьев экстренно госпитализирован
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Андрей Дементьев экстренно госпитализирован 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В Москве госпитализирован поэт Андрей Дементьев, сообщает Пятый канал.
По предварительным данным, 89-летний поэт был экстренно госпитализирован из-за осложнений воспалительного заболевания.
Как уточняет телеграм-канал 112, речь идет о диагнозе «неспецифическая гематурия».
Андрей Дементьев — известный советский и российский поэт. 10 лет он возглавлял журнал «Юность», является почетным членом Российской академии художеств.
В 2018 году, поздравляя женщин с 8 Марта, Владимир Путин продекламировал стихотворение Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны».
Комментарии6  Ещё 8 источников 
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