Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни

Дима Билан отменил концерт в Даугавпилсе в Латвии из-за болезни. Певец признался в соцсети, что почти две недели не может вылечиться от пневмонии.

«Я немного заболел, вернее, не могу вылечиться от пневмонии! С выраженными симптомами 2 недели почти болело в груди — это после 2-х опэнейров, при температуре + 4/5 Градуса, и все время на ногах и на сцене! Обидно, что в Даугавпилс не попаду и не увижу завтра вас», — написал Билан.

Певец также выложил видео с больничной койки, в котором поспешил успокоить поклонников и заявил, что «все уже хорошо».

Накануне Дима Билан принял участие в церемонии награждения премией МУЗ ТВ. По его словам, это стало «последней чертой», после которой он решил серьезно заняться здоровьем.

Пневмония — острое инфекционное заболевание, характеризующееся развитием воспалительного процесса в легочной ткани.