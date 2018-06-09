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Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни
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Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни 

Рамблер 59 минут назад
Фото: Дни.ру
Дима Билан отменил концерт в Даугавпилсе в Латвии из-за болезни. Певец признался в соцсети, что почти две недели не может вылечиться от пневмонии.
«Я немного заболел, вернее, не могу вылечиться от пневмонии! С выраженными симптомами 2 недели почти болело в груди — это после 2-х опэнейров, при температуре + 4/5 Градуса, и все время на ногах и на сцене! Обидно, что в Даугавпилс не попаду и не увижу завтра вас», — написал Билан.
Певец также выложил видео с больничной койки, в котором поспешил успокоить поклонников и заявил, что «все уже хорошо».
Накануне Дима Билан принял участие в церемонии награждения премией МУЗ ТВ. По его словам, это стало «последней чертой», после которой он решил серьезно заняться здоровьем.
>> «Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Пневмония — острое инфекционное заболевание, характеризующееся развитием воспалительного процесса в легочной ткани.
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