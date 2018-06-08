Ещё
Умер Игорь Лях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер сыгравший Леньку в фильме «Любовь и голуби» актер 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: кадр из фильма
Заслуженный артист России Игорь Лях скончался в возрасте 55 лет. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщил актер МХАТ имени Горького Дмитрий Корепин в Facebook.
Лях наиболее известен по роли Леньки в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Помимо этого, он сыграл главные роли в картинах «Жил-был Шишлов» и «Ха-би-ассы», снялся в лентах «Недоросль», «Заговор скурлатаев», «Елки 3», «Тариф новогодний» и «Жажда». Звание заслуженного артиста России Лях получил в 1997 году.
21 апреля умерла народная артистка России Нина Дорошина, исполнившая главную роль в фильме «Любовь и голуби». Ей было 83 года.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии11  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Машков «кинул» 110 школьников25
Цены на бензин рухнули после слов Путина756
Трамп потребовал возвращения России в G865
Перед Путиным оправдались за неухоженный пляж47
«45 и худая»: Жириновский раскритиковал Путина134
Видео
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:36
Взрыв прогремел на хуторе под Краснодаром
Происшествия Пожары
00:29
Огромная обезьяна атаковала экскаватор
Происшествия
03:40
Цены на бензин рухнули после слов Путина
Экономика
00:36
Машков «кинул» 110 школьников
Общество
00:28
НЛО порхал возле военной базы
Происшествия
04:06
Перед Путиным оправдались за неухоженный пляж
Общество
00:24
Россиян «травят» треской
Экономика Общество
00:30
Ведущий CNN покончил с собой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение