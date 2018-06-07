Самойлову втянули в провокацию

Самойлову втянули в дикую провокацию на ЧМ-2018

Вокруг чемпионата мира по футболу, который вскоре примет Россия , разгорелся скандал. Певице Юлии Чичериной запретили выступать на фестивале болельщиков. Соответствующее уведомление артистке направила Международная федерация футбола. Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян поделился с Dni.Ru своим мнением по этому вопросу.

"Российскому артисту запрещают петь на фестивале болельщиков в России? Причем это делают какие-то чиновники из зарубежной организации. А не много ли берут на себя эти господа из FIFA? По моему, российским властям необходимо дать им мощный отпор. Здесь прослеживается попытка вмешаться во внутренние дела российского государства", — негодует общественный деятель.

Манукян припомнил истерию вокруг запрета артистке из России участвовать в проходившем на Украине песенном конкурсе "Евровидение". "Год назад за Юлию Самойлову наши власти активно заступались, когда ей не разрешали петь в Киеве. Но это касалось запрета выступать в иностранном государстве, а здесь выдан запрет на выступление на мероприятии проходящем в России с формулировкой "За наличие в репертуаре песен о войне". На мой взгляд, чиновники FIFA немного не в себе и им надо об этом сказать", — заявил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ.

"И еще один вопрос. Как стало возможным, что менеджером российского фестиваля болельщиков, который выписывает запретительные письма российским артистам стала дама украинского происхождения?" — добавил Манукян.

Общественный деятель призвал Чичерину не обращать внимание на чиновников и гнуть свою линию. "Пусть Юлия наплюет на все эти запреты и приезжает в Ростов-на-Дону в дни этого фестиваля со своими песнями. Я как ростовчанин буду очень рад, если Юлия это сделает. Ростовчане ее очень любят и будут рады встрече с этой замечательной певицей", — резюмировал он.

Сама певица положительно отнеслась к тому, что ей не разрешили выступать. "Слава Богу, "футболобандеровцы" запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками", — написала она на своей странице в Facebook. "Как известно рок — музыка протеста, и меня официально запретили", — добавила Чичерина.

Как писали Dni.Ru, FIFA не желает видеть концертов Юлии Чичериной как минимум в одном российском регионе. Каком именно — пока не уточняется. Официальная причина отказа федерации в приглашении Юлии на фестиваль болельщиков — в том, что певица исполняет произведения военной тематики.