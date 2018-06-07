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Лазарева призналась в неизлечимой болезни
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Лазарева призналась в неизлечимой болезни 

Рамблер 1 час назад
Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала «Вечерней Москве» о своей неизлечимой болезни.
По словам Лазаревой, в 2014 году у нее диагностировали язвенный колит — воспалительное заболевание толстой кишки, симптомами которого являются лихорадка, боли в животе и суставах, частый понос и потеря веса. При этом добиться полного излечения до сих пор невозможно.
«Сейчас я понимаю, что не нужно стесняться этой болезни», — подчеркнула телеведущая.
Лазарева призналась, что ей было «эмоционально тяжело» после обнаружения болезни, почему она и решила четыре года спустя рассказать о ней публично: чтобы другие больные знали, что «не одни со своей бедой».
По словам телеведущей, разговоры о здоровье не могут быть «стыдными», а ее признание поможет другим пациентам с язвенным колитом увидеть пример человека, который живет с ним полной и счастливой жизнью.
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