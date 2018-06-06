Кейт Миддлтон живет в страхе из-за покушения на сына

Кейт Миддлтон и принц Уильям опасаются за жизнь своего старшего сына Джорджа. Теперь мальчика будут везде сопровождать телохранители.

Осенью прошлого года принц пошел в школу. Родители не скрывали, что наследник будет учиться в престижном учебном заведении Thomas's Battersea, поэтому первый учебный день Джорджа начался со вспышек фотокамер прессы. Однако такая откровенность оказалась чреватой проблемами — ребенку начали угрожать.

Сначала психически нездоровая женщина, выдавая себя за официального представителя монаршего семейства, пыталась увести принца с уроков. Женщину задержали полицейские. В ходе допроса выяснилось, что 40-летняя дама не в себе — она помешана на королевском отпрыске.

Позже члены ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки) готовили покушение на малыша. А недавно британская полиция задержала мужчину, который публиковал в соцсетях призывы, отправлять в школу, где учится наследник британской короны, отравленное мороженое. Уильям и Кейт решили больше не искушать судьбу и наняли несколько офицеров королевской гвардии для сопровождения Джорджа вне стен дома, сообщает TMZ.