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Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
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Лоза сравнил Ефремова с врагом народа после высказывания про Крымский мост 

Газета.Ru 57 минут назад
Певец Юрий Лоза, известный своими резкими высказываниями в адрес представителей шоу-бизнеса, отреагировал на предложение актера Михаила Ефремова передать Крымский мост и бесплатный газ Украине ради улучшения отношений с этой страной..
Такое "предложение" Ефремов сделал в недавнем Youtube-интервью Юрию Дудю. По мнению Лозы, Ефремов не понимает ничего в политике, экономике и истории.
"Он актер, транслирует чужие мысли! Своих мыслей у него никогда в жизни не было, нормальных. Тогда почему мы должны пытаться как-то разобраться в хитросплетениях его мозговых извилин?" — задается вопросом музыкант.
Лоза уверен, что либерализм подобного толка должен быть ограничен.
"Если народ высказывает какое-то мнение или принимает какое-то решение, то отдельная личность, если это, конечно, либерал, должен сознательно подчиниться воле народа. И не пытаться вякать и разрушать систему", — говорит он, добавляя, что тот, кто этого не понимает, — "по большому счету враг".
Ранее высказывание Ефремова подверглось критике в Совфеде и Госдуме.
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