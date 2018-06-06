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Безруков «сменил» профессию
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Безруков «сменил» профессию 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Вместе со своей группой «Крестный папа» артист выпустил первый сингл, который называется «Не про нас».
Сергей Безруков создал свой рок-коллектив. Группу он назвал «Крестный папа». И вот на днях состоялся официальный релиз первого сингла этой команды. Песня называется «Не про нас». Сергей Безруков заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». А о том как появилась идея создать свою рок-группу, читайте только на НСН.
«Слишком много было работы: кино, театр. А музыка была, знаете, для души, и времени на нее не хватало, что называется, было не до этого. Но я действительно давно хотел создать свою рок-группу. Посмотрим, как дальше пойдет, но это история не для работы, а для души», — отметил артист.
Песня «Не про нас» группы «Крестный папа» в первые часы после появления в iTunes попала в топ-10 ресурса. По словам Сергея Безрукова в ближайших планах команды — выпустить полноценный альбом
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