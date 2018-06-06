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Ефремов призвал отдать Крымский мост Украине
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Пока вы спали: Путин мог стать адвокатом

Ефремов призвал отдать Крымский мост Украине 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Рамблер
Россия должна отдать Украине Крымский мост, заявил актер Михаил Ефремов в эфире YouTube-шоу «вДудь».
>> Кого не пустят на Крымский мост
По его словам, Россия сможет «помириться» с Украиной, отдав ей мост, который построила через Керченский пролив. В свою очередь, украинские власти смогут брать деньги за проезд по сооружению.
«И, может быть, Крым простят», — предположил он.
Заслуженный артист России считает, что «разбираться» с Украиной за Крым следует «именно деньгами», например, в течение 10-15 лет «посылая» ей бесплатный газ. Это, по словам Ефремова, позволит странам договориться, а Украине — «подняться».
15 мая президент России Владимир Путин за рулем «КамАЗа» официально открыл движение на Крымском мосту, а на следующий день по сооружению, построенному на полгода раньше запланированного, проехались первые рядовые автомобилисты.
В конце апреля другой Заслуженный артист (РСФСР), музыкант Андрей Макаревич, заявил, что не хочет ехать с гастролями в Крым, даже если ему «разрешат» власти Украины. По мнению лидера «Машины времени», эта территория является «оккупированной».
Комментарии1389  Ещё 5 источников 
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