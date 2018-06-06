Ефремов призвал отдать Крымский мост Украине

По его словам, Россия сможет «помириться» с Украиной, отдав ей мост, который построила через Керченский пролив. В свою очередь, украинские власти смогут брать деньги за проезд по сооружению.

«И, может быть, Крым простят», — предположил он.

Заслуженный артист России считает, что «разбираться» с Украиной за Крым следует «именно деньгами», например, в течение 10-15 лет «посылая» ей бесплатный газ. Это, по словам Ефремова, позволит странам договориться, а Украине — «подняться».

15 мая президент России Владимир Путин за рулем «КамАЗа» официально открыл движение на Крымском мосту, а на следующий день по сооружению, построенному на полгода раньше запланированного, проехались первые рядовые автомобилисты.