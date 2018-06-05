Солистка группы «Фристайл» впала в кому 

Солистка советской поп-группы «Фристайл» Нина Кирсо впала в кому после перенесенного инсульта. Об этом сообщило Kolo.news со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, 55-летнюю артистку госпитализировали в бессознательном состоянии в ночь на 2 июня.
Сейчас она находится в больнице Полтавы под постоянным наблюдением медиков. Певица перенесла операцию.
Один из участников группы Сергей Кузнецов рассказал «Комсомольской правде», что инсульт у Кирсо произошел еще 1 июня, когда она была дома одна. По его словам, друзья пришли к артистке, когда она перестала отвечать на звонки. Ее нашли лежащей на кухне.
Группа «Фристайл» появилась в 1988 году в Полтаве. В первые годы ее лидером был Вадим Казаченко, но в 1991 году он покинул коллектив. Кирсо участвовала в записи всех альбомов группы, исполняла песни «Кораблик любви», «Я тебе не верю», «Ты ни в чем не виноват» и другие.