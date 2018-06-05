Солистка группы «Фристайл» впала в кому

Солистка советской поп-группы «Фристайл» Нина Кирсо впала в кому после перенесенного инсульта. Об этом сообщило Kolo.news со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, 55-летнюю артистку госпитализировали в бессознательном состоянии в ночь на 2 июня.

Сейчас она находится в больнице Полтавы под постоянным наблюдением медиков. Певица перенесла операцию.

Один из участников группы Сергей Кузнецов рассказал « Комсомольской правде », что инсульт у Кирсо произошел еще 1 июня, когда она была дома одна. По его словам, друзья пришли к артистке, когда она перестала отвечать на звонки. Ее нашли лежащей на кухне.