Леонтьеву вызвали скорую

Певец Валерий Леонтьев отменил концерт в Туле из-за проблем со здоровьем, сообщает паблик Super.

69-летнему исполнителю перед концертом в Туле срочно вызвали скорую помощь. Появились сообщения, что артист находится без сознания и его собираются направить на госпитализацию в Москву

В пресс-службе Леонтьева эту информацию опровергли, заявив, что у певца просто подскочило давление. После визита врачей скорой помощи Леонтьеву стало лучше, и домой он отправился на собственной машине.