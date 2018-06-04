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Леонтьеву вызвали скорую
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Леонтьеву вызвали скорую 

Рамблер 2 часа назад
Певец Валерий Леонтьев отменил концерт в Туле из-за проблем со здоровьем, сообщает паблик Super.
69-летнему исполнителю перед концертом в Туле срочно вызвали скорую помощь. Появились сообщения, что артист находится без сознания и его собираются направить на госпитализацию в Москву.
В пресс-службе Леонтьева эту информацию опровергли, заявив, что у певца просто подскочило давление. После визита врачей скорой помощи Леонтьеву стало лучше, и домой он отправился на собственной машине.
«Поднялось давление и отменили концерт. Скорая приезжала, но не более того. Валера уехал на своей машине. Он только отработал тур по Дальнему Востоку» — сказали в пресс-службе певца.
Комментарии58  Ещё 16 источников 
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