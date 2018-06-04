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Леонтьеву вызвали скорую помощь
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Леонтьеву вызвали скорую помощь 

Дни.ру 1 час назад
Певцу Валерию Леонтьеву стало плохо перед выступлением. Исполнителю вызвали врачей.
Сегодня, 4 июня Леонтьев отменил свой концерт в Туле. Исполнитель просто не смог подняться на сцену. Артисту вызвали скорую помощь.
После обнародования этой информации появились слухи о госпитализации 69-летнего артиста, якобы его в бессознательном состоянии будут транспортировать в Москву. Однако представители артиста опровергают это сообщение.
"Поднялось давление и отменили концерт. Скорая приезжала, но не более того. Валера уехал на своей машине. Он только отработал тур по Дальнему Востоку" — сообщил пресс-секретарь Леонтьева Telegram-каналу Super.
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Комментарии31  Ещё 14 источников 
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