Леонтьеву вызвали скорую помощь 

Певцу Валерию Леонтьеву стало плохо перед выступлением. Исполнителю вызвали врачей.
Сегодня, 4 июня Леонтьев отменил свой концерт в Туле. Исполнитель просто не смог подняться на сцену. Артисту вызвали скорую помощь.
После обнародования этой информации появились слухи о госпитализации 69-летнего артиста, якобы его в бессознательном состоянии будут транспортировать в Москву. Однако представители артиста опровергают это сообщение.
"Поднялось давление и отменили концерт. Скорая приезжала, но не более того. Валера уехал на своей машине. Он только отработал тур по Дальнему Востоку" — сообщил пресс-секретарь Леонтьева Telegram-каналу Super.