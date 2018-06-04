Леонтьеву вызвали скорую помощь

Певцу Валерию Леонтьеву стало плохо перед выступлением. Исполнителю вызвали врачей.

Сегодня, 4 июня Леонтьев отменил свой концерт в Туле. Исполнитель просто не смог подняться на сцену. Артисту вызвали скорую помощь.

После обнародования этой информации появились слухи о госпитализации 69-летнего артиста, якобы его в бессознательном состоянии будут транспортировать в Москву . Однако представители артиста опровергают это сообщение.