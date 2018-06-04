Танцы беременной Лободы шокировали фанатов

Светлана Лобода опубликовала тизер своего нового видеоклипа, в котором она зажигательно танцует, демонстрируя огромный живот.

«Во время съемок данного видео ни одна актриса не пострадала», — написала Светлана в Instagram.

На днях 35-летняя Лобода стала мамой во второй раз. У певицы родилась дочь.

Танцы с тверком на поздних сроках беременности шокировали подписчиков певицы. Часть поклонников восхитились смелостью Лободы, а другие осудили ее за слишком откровенный образ.