Танцы беременной Лободы шокировали фанатов 

Светлана Лобода опубликовала тизер своего нового видеоклипа, в котором она зажигательно танцует, демонстрируя огромный живот.
«Во время съемок данного видео ни одна актриса не пострадала», — написала Светлана в Instagram.
На днях 35-летняя Лобода стала мамой во второй раз. У певицы родилась дочь.
Танцы с тверком на поздних сроках беременности шокировали подписчиков певицы. Часть поклонников восхитились смелостью Лободы, а другие осудили ее за слишком откровенный образ.
«Как не страшно с таким животом, он уже опустился», «Это конечно круто, но разве так можно?», «Там все беременные», «Для меня это разрыв стереотипов и просто взрыв мозга! Нет, мне противно», «Какой ужас», — делятся впечатлениями поклонники.