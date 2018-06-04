Известный певец попал в аварию из-за уснувшего таксиста

Солист группы "Градусы" Роман Пашков попал в ДТП. Водитель в такси, в котором ехал музыкант заснул за рулем.

По словам директора группы, Роман направлялся в аэропорт Домодедово , откуда он должен был улететь на гастроли в Турцию . Певец вызвал "Яндекс. Такси" и удобно расположился на заднем сидении. К сожалению, до воздушного порта Пашков так и не доехал, автомобиль в котором ехал певец "встретился" с большегрузом.

"Все это произошло в два часа ночи, мы ждали Романа в аэропорту, но он позвонил и сказал, что попал в аварию. Он вызвал "Яндекс. Такси" сидел на заднем сидении. Предварительно — водитель заснул, и машина влетела под фуру", — пояснил представитель группы.

"Насколько я понял, там водитель отказался от госпитализации, то ли у него документы не в порядке, но я не могу точно утверждать. Мы вызвали скорую, Романа направили в больницу на МРТ, диагностировали сотрясение мозга", — добавил менеджер "Градусов".

Также представитель Пашкова отметил, что пострадавший музыкант будет обращаться в суд, сообщает Telegram-канал SUPER.

Отметим, что "Градусы" — это российская поп-группа, основанная в 2008 году. За 10 лет существования коллектива было выпущено 3 альбома, снято 12 видеоклипов. Самые известные синглы — это "Голая", "Хочется". "Здорово, великолепно". Композиции "Градусов" стали саундтреками к некоторым популярным российским сериалам — "Универ. Новая общага", "Светофор", "Молодежка", "Корабль".