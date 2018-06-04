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Пугачева выступила против Бузовой
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Пугачева выступила против Бузовой 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Певица Алла Пугачева с помощью «лайка» в Instagram выразила свое отношение к телеведущей и певице Ольге Бузовой. Об этом сообщает портал Woman.ru.
По данным ресурса, Пугачева обратила внимание на один из совместных снимков Бузовой и Филиппа Киркорова, которые певец опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
«Задолбала эта Бузова», — написал один из пользователей под фотографией. Этот комментарий одобрила Пугачева, поставив «лайк».
Издание «Семь дней» отмечает, что Пугачёва «нейтрально относилась» к Бузовой, пока та не стала общаться с Киркоровым.
«Пугачева ревнует бывшего мужа! Это же очевидно!» — отметил один из подписчиков Киркорова.
Многие комментаторы написали, что эти фотографии — «всего лишь пиар-ход», но Бузова и Киркоров могли бы стать «отличной парой».
Ранее Бузова появилась в клипе Киркорова на песню «Цвет настроения синий». Позже на вручении премии RU.TV певец по просьбе Бузовой «взял ее на ручки». Артист хвалил Бузову за работоспособность и то, как она справляется с потоками критики. По словам Киркорова, его, как и Бузову, в начале карьеры «все ненавидели» и критиковали за песню «Зайка».
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