Пугачева выступила против Бузовой

Певица Алла Пугачева с помощью «лайка» в Instagram выразила свое отношение к телеведущей и певице Ольге Бузовой. Об этом сообщает портал Woman.ru.

По данным ресурса, Пугачева обратила внимание на один из совместных снимков Бузовой и Филиппа Киркорова , которые певец опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Задолбала эта Бузова», — написал один из пользователей под фотографией. Этот комментарий одобрила Пугачева, поставив «лайк».

Издание «Семь дней» отмечает, что Пугачёва «нейтрально относилась» к Бузовой, пока та не стала общаться с Киркоровым.

«Пугачева ревнует бывшего мужа! Это же очевидно!» — отметил один из подписчиков Киркорова.

Многие комментаторы написали, что эти фотографии — «всего лишь пиар-ход», но Бузова и Киркоров могли бы стать «отличной парой».

Ранее Бузова появилась в клипе Киркорова на песню «Цвет настроения синий». Позже на вручении премии RU.TV певец по просьбе Бузовой «взял ее на ручки». Артист хвалил Бузову за работоспособность и то, как она справляется с потоками критики. По словам Киркорова, его, как и Бузову, в начале карьеры «все ненавидели» и критиковали за песню «Зайка».