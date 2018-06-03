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«Говноактриса я»: Самбурская объяснила синяки
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«Говноактриса я»: Самбурская объяснила синяки 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: Instagram
Актриса и телеведущая Анастасия Самбурская ровно месяц после публикации снимка на больничной койке выложила новое фото. По ее утверждению, это был «эксперимент».
«Вас всех наверняка интересует вопрос, почему я отсутствовала так долго. Мне кажется пришло время дать вам ответ. Друзья, это был мой социальный эксперимент. Я хотела понять насколько я могу жить без инстаграма. Ответ я получила — могу. Ничто не изменилось в моей работе и занятости (так что все замечания про говноактрису из инстаграма топают нахер, говноактриса я и без инстаграма)», — написала она в комментарии в фото.

Вас всех наверняка интересует вопрос, почему я отсутствовала так долго. Мне кажется пришло время дать вам ответ. Друзья, это был мой социальный эксперимент. Я хотела понять насколько я могу жить без инстаграма. Ответ я получила — могу. Ничто не изменилось в моей работе и занятости (так что все замечания про говноактрису из инстаграма топают нахер, говноактриса я и без инстаграма), не поменялся приток денег (не так много рекламы я даю). Изменились только распределение времени, его стало больше на тех, кто рядом и на кого его больше всех не хватало — на моего любимого человека, моих друзей. Я должна вам сказать — жизнь это то что происходит вне страницы инстаграма.

Публикация от  НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)

3 мая Самбурская запутала подписчиков снимком с побоями. На фотографии, появившейся на ее странице в Instagram, девушка лежит на больничной койке с серьезными гематомами на лице, а сопровождающая подпись намекает на то, что ее избили.
Самбурская — новая ведущая шоу «Ревизорро». Актриса также является одной из самых популярных Instagram-блогеров в России. На нее подписаны 9,3 миллиона пользователей.
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Комментарии31  Ещё 3 источника 
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