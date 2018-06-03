«Больной» вид Джонни Деппа напугал фанатов

Поклонники актера Джонни Деппа выразили обеспокоенность его здоровьем после появления в сети фотографий, сделанных в Санкт-Петербурге . Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет о двух снимках, на которых американский актер и музыкант позирует с российскими фанатками. С точки зрения пользователей соцсетей, Депп выглядит "худым" и "больным", а некоторые его даже не узнали.

​"Новые вызывающие тревогу фото Джонни Деппа, сделанные в России , заставляют фанатов беспокоиться о его здоровье".

New disturbing photos of Johnny Depp in Russia has his fans concerned for his health.



The movie star is currently taking a break from filming movies and is touring overseas with his band. pic.twitter.com/JxGQG70d8f— Pop Crave (@PopCrave) 3 июня 2018 г.

"Я думаю, мой герой выглядит нездоровым", — пишет Янни Вебер Эггерхольм.

"Черт возьми, это Джонни Депп?!?!", — пишет Lucy Cross.

"Что с ним случилось? Что Голливуд делает с этими людьми?", — задается вопросом Adam Hinde.

Последнее фото в Instagramm Деппа, сделанное в Москве около недели назад, также вызвало беспокойство поклонников.

"Он выглядит более худым, чем раньше. Надеюсь, он в порядке", — пишет miss_imainptice.

"Мужик, ты выглядишь очень слабым. Ты почти на себя не похож", — пишет karenswain1969.

Некоторые пользователи предположили, что актер похудел в рамках подготовки к следующей роли.

"Джонни Депп выглядит больным, потому что он сейчас он готовится к фильму, в котором он играет смертельно больного человека", — пишет amber.lxuise.

"Надеюсь, это он готовится к роли", — пишет Andrea.