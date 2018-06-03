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Камбербэтч ввязался в уличную драку
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Камбербэтч ввязался в уличную драку 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: кадр из фильма
Бенедикт Камбербэтч (Benedict Cumberbatch), сыгравший Шерлока Холмса в одном из успешных проектов британского канала BBC, в обычной жизни старается соответствовать своему «супергеройскому» статусу. Как сообщает издание TheSun, артист вместе со своей женой Софи Хантер ехал на такси по улицам Лондона и на углу Бейкер стрит заметил, что четыре человека с явно недобрыми намерениями обступили одинокого человека на велосипеде. Когда один из них нанес жертве удар бутылкой по голове, Камбербэтч вышел из машины, крикнув «Отстаньте от него», и стал оттаскивать пострадавшего подальше от преступников. Те, ощутив численное превосходство, собрались было объяснить смельчаку в чем он не прав, однако увидев, что водитель тоже намерен вмешаться, поспешили ретироваться.
Как заявил таксист, только после того, как злоумышленники скрылись с места преступления, он узнал в своем попутчике одного из самых известных актеров современности.
«Это казалось нереальным: Шерлок Холмс сражается с нападавшими на углу Бейкер стрит», — рассказал водитель журналистам.
Сам Бенедикт, также общавшийся с изданием TheSun, сообщил, что не видит в своем поступке ничего героического. Полиции пока не удалось поймать хулиганов, но сообщается, что ни актер ни велосипедист не получили серьезных повреждений, — сообщает mk.ru.
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