Камбербэтч ввязался в уличную драку

Бенедикт Камбербэтч (Benedict Cumberbatch), сыгравший Шерлока Холмса в одном из успешных проектов британского канала BBC, в обычной жизни старается соответствовать своему «супергеройскому» статусу. Как сообщает издание TheSun, артист вместе со своей женой Софи Хантер ехал на такси по улицам Лондона и на углу Бейкер стрит заметил, что четыре человека с явно недобрыми намерениями обступили одинокого человека на велосипеде. Когда один из них нанес жертве удар бутылкой по голове, Камбербэтч вышел из машины, крикнув «Отстаньте от него», и стал оттаскивать пострадавшего подальше от преступников. Те, ощутив численное превосходство, собрались было объяснить смельчаку в чем он не прав, однако увидев, что водитель тоже намерен вмешаться, поспешили ретироваться.

Как заявил таксист, только после того, как злоумышленники скрылись с места преступления, он узнал в своем попутчике одного из самых известных актеров современности.

«Это казалось нереальным: Шерлок Холмс сражается с нападавшими на углу Бейкер стрит», — рассказал водитель журналистам.