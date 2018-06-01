Накануне стало известно, что Шнуров разводится в третий раз.
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, в котором рассказал о причинах развода со своей супругой Матильдой.
Главная мысль послания состоит в том, что вокруг артиста всегда много женщин, и он не может оставаться к ним равнодушным.
«Что семейные мне узы? Шнур не завязать узлом. Выпьешь, так вообще все музы. Трезвым — предложений лом», — написал Шнуров в своем Instagram.
Он отметил, что несмотря на то, что всем «расставашкам» поначалу больно, однако потом может появиться «новая Эрато» и страдания пройдут.
«Тут и бабке не ходи, женщин много — я один», — резюмировал исполнитель.
Ранее стало известно, что лидер группы «Ленинград» решил развестись со своей третьей супругой. Матильда Шнурова позже прокомментировала сообщения о разводе.