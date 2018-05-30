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Кредит на Дженнифер Лоуренс вызвал спор в сети
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Кредит на Дженнифер Лоуренс вызвал спор в сети 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Пользователь Twitter обратил внимание на фрагмент фильма «Красный воробей», в котором героиня, сыгранная актрисой Дженнифер Лоуренс, демонстрирует российский паспорт. По словам автора твита, копия документа получилась настолько правдоподобной, что с ее помощью можно оформить кредит.
«Чувак просто смотрит "Красного воробья" в Blu-ray, (в высоком разрешении — прим. «Ленты.ру») видит российский паспорт главной героини, которую играет Дженнифер Лоуренс. Отправил онлайн-заявку на микрозайм, получил одобрение и кредит», — подписал юзер.
Пост собрал несколько тысяч лайков, идея привела подписчиков в восторг. Некоторые даже восприняли шуточную идею за историю из жизни.
«Потрясающе!» — реагировали они. «Надеюсь, это правда», — заметил один из комментаторов.
Однако многие комментаторы принялись спорить по поводу оформления копии паспорта. По их мнению, фамилию следовало указывать не в том месте, где она пропечатана, а номер паспорта должен быть короче. Один из комментаторов и вовсе расписал по пунктам, чем данный документ не похож на биометрический, а поэтому не может быть действителен в течение десяти лет.
«Прикольная история, но он никогда не может быть использован в качестве единственного документа для получения кредита», — заметил подписчик из Дании. «Микрозаймы выдают не так. Требуется два документа. Предварительно одобряют. Потом приходишь, смотрят выписку и на тебя. Расписываешься в договоре. Похоже очень на фейк», — заключил другой пользователь.
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