Обокравшие Киркорова воры пойманы с поличным

Злоумышленниками оказались двое подростков 17 и 13 лет.

Накануне они проходили мимо фур с реквизитом, подготовленным к концерту Киркорова. Молодые люди украли из фуры восемь костюмов и попытались продать их своим знакомым. Похитителей задержали, когда они стали торговать костюмами в школе.

Накануне сообщалось, что Филипп Киркоров оценил похищенные костюмы в 11 тысяч долларов.