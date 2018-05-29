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Обокравшие Киркорова воры пойманы с поличным
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Обокравшие Киркорова воры пойманы с поличным 

Рамблер 1 час назад
В городе Павлово Нижегородской области задержали похитителей концертных костюмов кордебалета Филиппа Киркорова. Об этом сообщает паблик Mash.
Злоумышленниками оказались двое подростков 17 и 13 лет.
>> Киркоров ограблен
Накануне они проходили мимо фур с реквизитом, подготовленным к концерту Киркорова. Молодые люди украли из фуры восемь костюмов и попытались продать их своим знакомым. Похитителей задержали, когда они стали торговать костюмами в школе.
Накануне сообщалось, что Филипп Киркоров оценил похищенные костюмы в 11 тысяч долларов.
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