Скончался Юрий Рашкин

Актер театра «Современник» Юрий Рашкин скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщается на странице театра в Facebook.

Его не стало 29 мая. Причина смерти актера не уточняется.

«Верим, что смерти нет, и люди, уходя от нас, на самом деле продолжают существовать где-то рядом», — подчеркивается в сообщении.

Юрий Рашкин служил в «Современнике» в 1967-1973 годах, сыграл в спектаклях «Белоснежка и семь гномов», «Декабристы», «На дне», «Принцесса и дровосек» и других. Позже он перешел в петербургский театр Комедии. Актер снялся в фильмах «О любви», «Мосты».