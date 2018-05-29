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Скончался Юрий Рашкин
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Скончался Юрий Рашкин 

Рамблер 1 час назад
Фото: "Необыкновенное лето" (1979)
Актер театра «Современник» Юрий Рашкин скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщается на странице театра в Facebook.
Его не стало 29 мая. Причина смерти актера не уточняется.
«Верим, что смерти нет, и люди, уходя от нас, на самом деле продолжают существовать где-то рядом», — подчеркивается в сообщении.
Юрий Рашкин служил в «Современнике» в 1967-1973 годах, сыграл в спектаклях «Белоснежка и семь гномов», «Декабристы», «На дне», «Принцесса и дровосек» и других. Позже он перешел в петербургский театр Комедии. Актер снялся в фильмах «О любви», «Мосты».
Также Рашкин занимался телевизионной документалистикой, был сценаристом и режиссером. Героями его работ становились коллеги-артисты Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Константин Райкин и многие другие.
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