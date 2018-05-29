Экс-любовника Пугачевой поймали пьяным за рулем

Экс-любовника Аллы Пугачевой Сергея Челобанова поймали пьяным за рулем в Балаково. В тот день он, по утверждениям очевидцев, также успел на своем Cadillac Seville протаранить ограждение детской площадки. В то время как в местном ОГИБДД подтвердили личность водителя, директор певца утверждает, что за рулем находился не Челобанов и вся эта ситуация — попытка врагов его как-то «подцепить». В 2013 году певца уже ловили в таком же состоянии.

Скандальный инцидент произошел 27 мая вечером в районе дома №31 по улице Свердлова города Балаково Саратовской области . Инспекторы ДПС остановили Cadillaс Seville с московскими номерами, за рулем которого по уверениям всех местных СМИ и очевидцев находился 56-летний артист Сергей Челобанов. Полицейские выявили у водителя состояние алкогольного опьянения. Как пояснил мужчина, в таком состоянии он направлялся «в гости к маме».

По данным саратовских журналистов, изначально водитель долгое время спорил с инспекторами, но в конечном итоге согласился отдать ключи от своего автомобиля и пройти медицинское освидетельствование.

В то время, как Челобанов общался с гаишниками, его снимали на камеру из окна дома неподалеку. На записи видно, как он эмоционально говорит с инспекторами, в то время, как они заполняют протокол рядом со служебной машиной. Затем мужчина, ругаясь, отходит от них через дорогу и кричит, указывая на свой автомобиль.

«Ты без меня ее все равно не заведешь!» — кричал артист.

Автор ролика комментирует за кадром происходящее в конце записи.

«Машину Челобанова эвакуирует эвакуатор, попался пьяный. Регистрационный знак С 370 Александр Николай 197 регион. Вот так вот, москвичи».

В отделе пропаганды местного ОГИБДД подтвердили, что за рулем находился именно артист Сергей Челобанов.

«На него составили протокол по ч. 1. статьи 12.8. (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), Cadillac отправили на штрафстоянку», — сообщили местным СМИ.

По данной статье артисту грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе УМВД России по Саратовской области, материалы дела уже переданы в суд, но официально подтверждать личность «звездного» водителя в ведомстве не стали.

Это не единственный инцидент, в котором в тот день отличился артист. В соцсетях распространились видео, где жители рассказывали, как Челобанов задним крылом протаранил ограждение детской площадки во дворе дома №54 на улице Свердлова.

«Хотелось бы что бы у этого «хулигана» проснулась совесть, и он исправил, что натворил. Площадке нет еще и года», — подписала пост автор.

При этом директор певца Анатолий Борисов заявил, что это не Челобанов, а человек, похожий на него.

«Ерунда. Раньше когда-то что-то зацепили, а остальное все надумано. Кого-то похожего могут увидеть. У него есть ряд врагов, которые ищут, как бы его подцепить», — сказал Борисов в беседе с телеканалом 360.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда инспекторы ловят артиста пьяным за рулем. Несколько лет назад Челобанова уже останавливали в Балакове. Это было в 2013 году, тогда на него составили протокол по ч.1. статье 12.26 КоАП РФ за отказ проходить медосвидетельствование.

Напомним, балаковец был участником различных музыкальных коллективов: «Молодость», «Каменный цветок», «Поющие сердца», «Лимузин», «Интеграл» и другие.

Челобанов больше известен россиянам по бурному роману с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой, с которой познакомился в начале 1990-х.

В 1991 году певец привозил ее в Балаково, где знакомил с родителями, но спустя три года пара рассталась. В 90-х имя артиста ассоциировалось только со скандалами. Он был дважды судим, по собственному признанию употреблял наркотики, долгое время страдал алкоголизмом.

«На наркотики нужны были большие деньги. Вот и свистнули из одного кабака синтезатор. Хотели продать и купить дозу, но нас поймали», — объяснил Челобанов.