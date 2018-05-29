Чудо-женщина отказалась от Евровидения

Актриса Галь Гадот не станет ведущей конкурса Евровидение, который в 2019 году пройдет в ее родной стране — Израиле . Об этом со ссылкой на представляющее израильтянку агентство ADD Content сообщает портал Ynetnews.

Накануне израильская радиостанция Kan сообщила, что Гадот, известная исполнением роли Чудо-женщины в экранизации одноименного комикса издательства DC Comics, получила предложение стать ведущей Евровидения-2019. Тогда Kan отмечала, что актриса обдумывает предложение.

Однако сегодня стало известно, что она приняла решение от него отказаться. По словам представителей Гадот, актриса была рада предложению и хотела бы его принять, но ее график этого не позволяет.