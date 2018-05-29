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Чудо-женщина отказалась от Евровидения
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Чудо-женщина отказалась от Евровидения 

Рамблер 1 час назад
Актриса Галь Гадот не станет ведущей конкурса Евровидение, который в 2019 году пройдет в ее родной стране — Израиле. Об этом со ссылкой на представляющее израильтянку агентство ADD Content сообщает портал Ynetnews.
Накануне израильская радиостанция Kan сообщила, что Гадот, известная исполнением роли Чудо-женщины в экранизации одноименного комикса издательства DC Comics, получила предложение стать ведущей Евровидения-2019. Тогда Kan отмечала, что актриса обдумывает предложение.
Однако сегодня стало известно, что она приняла решение от него отказаться. По словам представителей Гадот, актриса была рада предложению и хотела бы его принять, но ее график этого не позволяет.
Евровидение нынешнего года выиграла певица из Израиля Нетта Барзилай, в связи с чем конкурс следующего и пройдет на ее родине. При этом профессиональное жюри присудило израильтянке лишь третье место, тогда как зрители отдали максимальное количество баллов. Россиянка Юлия Самойлова не сумела преодолеть полуфинал.
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