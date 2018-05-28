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Киркоров ограблен
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Киркорова обокрали во время гастролей 

Рамблер 37 минут назад
У певца Филиппа Киркорова похитили дорогостоящие концертные костюмы. Об этом сообщает Telegram-канал Super со ссылкой на заявление директора артиста в полицию.
По данным Super, это произошло во время гастролей артиста в городе Павлово в ночь на 28 мая. Злоумышленники вскрыли фуру, в которой находилась атрибутика для шоу «Я».
Среди украденного — восемь костюмов (четыре — черного цвета и четыре — красного), в которых репетировал Киркоров. Общий ущерб оценили в 11 тысяч долларов (почти 683 тысячи рублей).
Полиция начала проверку по факту случившегося.
Super отмечает, что в этих костюмах Киркоров планировал выступить на обновлённом шоу «Я+R. Второе я». Премьера шоу должна состояться 25 декабря в «Олимпийском».
В апреле прошлого года «Комсомольская правда» сообщила о краже с выставки Киркорова, на которой были представлены более ста фотографий концертного шоу «Я». По данным издания, посетители похитили несколько небольших фото в рамках.
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