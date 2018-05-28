Киркоров ограблен

Киркорова обокрали во время гастролей

У певца Филиппа Киркорова похитили дорогостоящие концертные костюмы. Об этом сообщает Telegram-канал Super со ссылкой на заявление директора артиста в полицию.

По данным Super, это произошло во время гастролей артиста в городе Павлово в ночь на 28 мая. Злоумышленники вскрыли фуру, в которой находилась атрибутика для шоу «Я».

Среди украденного — восемь костюмов (четыре — черного цвета и четыре — красного), в которых репетировал Киркоров. Общий ущерб оценили в 11 тысяч долларов (почти 683 тысячи рублей).

Полиция начала проверку по факту случившегося.

Super отмечает, что в этих костюмах Киркоров планировал выступить на обновлённом шоу «Я+R. Второе я». Премьера шоу должна состояться 25 декабря в «Олимпийском».