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Кейт Миддлтон пришла на скачки в дешевом платье
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Кейт Миддлтон пришла на скачки в дешевом платье 

Lenta.ru 12 часов назад
Фото: Reuters
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон пришла на скачки Houghton Horse Trials в графстве Норфолк, Великобритания, в платье испанского бренда Zara. Об этом сообщает Footwear News.
На герцогине было легкое летнее платье до колен с вырезом лодочкой и поясом. Небесно-голубая ткань была украшена темно-синем цветочным принтом с эффектом вельвета. Жена принца Уильяма дополнила свой наряд синей сумкой марки Little Makes Big с коричневыми ремнями.
На модели, представляющей вещь на официальном сайте Zara, ворот платья приспущен так, что видны ее плечи. Однако Кейт Миддлтон выбрала более скромный вариант с закрытыми плечами.
Голубое платье доступно в интернет-магазине бренда по цене 69,9 доллара.
В феврале Кейт Миддлтон пришла на прием в Букингемском дворце в платье средней длины с рюшами и с принтом в виде розочек от дизайнера турецкого происхождения Эрдема Моралиоглу (бренд Erdem). На встрече присутствовали модный редактор Анна Винтур, супермодель Наоми Кэмпбелл, дизайнер Стелла Маккартни и другие известные люди из fashion-мира. Эксперты моды назвали одеяние герцогини «бабушкиным халатиком».
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Комментарии5  Ещё 8 источников 
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