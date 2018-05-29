Кейт Миддлтон пришла на скачки в дешевом платье

Публикация от Kate Middleton Blog (@fromberkshiretobuckingham) 27 Май 2018 в 4:23 PDT На герцогине было легкое летнее платье до колен с вырезом лодочкой и поясом. Небесно-голубая ткань была украшена темно-синем цветочным принтом с эффектом вельвета. Жена принца Уильяма дополнила свой наряд синей сумкой марки Little Makes Big с коричневыми ремнями.

На модели, представляющей вещь на официальном сайте Zara, ворот платья приспущен так, что видны ее плечи. Однако Кейт Миддлтон выбрала более скромный вариант с закрытыми плечами.

Голубое платье доступно в интернет-магазине бренда по цене 69,9 доллара.