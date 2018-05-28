Ещё
Бывшего тестя Баскова обокрали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывшего тестя Баскова обокрали 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Богатые тоже плачут. Хотя, навряд ли, конечно, бывший тесть «золотого» голоса России Николая Баскова.
Борис Шпигель сильно расстроился после потери двух люксовых часов — «Патек Филип» и «Одемар Пиге».
Бизнесмена, миллиардера и филантропа, скорее, огорчил тот факт, что среди воров всё-таки нашлись смельчаки, которые не только посягнули, но и успешно реализовали свои преступные планы.
Известно, что злоумышленники залезли в так называемую ненужную квартиру Шпигеля — он не жил в ней с 2017 года.
По данному факту, возбуждено уголовное дело.
News.ru: последние новости
Собчак потребовала от Шнурова помириться с женой Шнуров посвятил жене душераздирающие стихи Джонни Депп посетил московский музей Маяковского
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уничтожен за 17 секунд9
Собчак ужаснул «крымский пляж» в Таиланде103
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»93
НДС резко повысят из-за «майского указа»999
Пока вы спали: Российский олигарх сбежал в Лондон19
Видео
05:02
Индия и Россия пытаются избежать санкций США
Армия Оружие
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
01:27
В Роскосмосе пройдут увольнения
Наука Наука и техника
01:47
Джонни Депп сходил посмотреть на Ленина
Шоу-бизнес
04:38
Лето в Москве начнется с заморозков
Общество Новости Москвы
02:38
Три головы лучше: Южная Корея присоединится к США и КНДР
В мире Конфликты
00:53
Танцы с автоматом Калашникова показали в Сирии
Армия
01:39
Собчак ужаснул «крымский пляж» в Таиланде
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение