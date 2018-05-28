Бывшего тестя Баскова обокрали

Николая Баскова. Богатые тоже плачут. Хотя, навряд ли, конечно, бывший тесть «золотого» голоса России

Борис Шпигель сильно расстроился после потери двух люксовых часов — «Патек Филип» и «Одемар Пиге».

Бизнесмена, миллиардера и филантропа, скорее, огорчил тот факт, что среди воров всё-таки нашлись смельчаки, которые не только посягнули, но и успешно реализовали свои преступные планы.

Известно, что злоумышленники залезли в так называемую ненужную квартиру Шпигеля — он не жил в ней с 2017 года.

По данному факту, возбуждено уголовное дело.